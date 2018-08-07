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Общество

На благоустройство дворов Псковского района из областного бюджета выделено более 6 млн рублей

08.08.2018 13:58|ПсковКомментариев: 3

В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий Псковского района из областного бюджета выделено 6,617 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, отбор дворовых территорий произведен по балльной системе, исходя из значимости критериев отбора. По результатам отбора сформирован краткосрочный план на проведение работ по благоустройству дворовых территорий на 2018 год.

На данный момент заключено два контракта по благоустройству дворовых территорий.

Контракт на уличное освещение в деревне Писковичи и в деревне Тямша, а также контракт на дворовые территории многоквартирных домов.

В д. Родина на ул. Набережной, 8 предусмотрено асфальтирование придомовой территории по грунтовому основанию площадью 392 кв. м (парковочные места), асфальтирование придомовой территории (дорожка вдоль дома, парковочные места, подходы к подъездам жилого дома) площадью 856 кв. м по существующему асфальтобетонному покрытию, устройство парковочных мест площадью 88 кв. м (щебень), устройство контейнерной площадки, установка сушилок для белья, коврохлопалки.

Родина, Набережная, 8

В д. Неелово-1 на ул. Новой, 9 предусмотрено устройство асфальтобетонной дорожки площадью 120,0 м2 (дорожка вдоль дома, подходы к подъездам жилого дома, съезд).

В д. Соловьи, 5 предусмотрено асфальтирование придомовой территории по грунтовому основанию площадью 300 кв. м (расширение проезда двора), асфальтирование придомовой территории (дорожка вдоль дома, подходы к подъездам жилого дома, съезд) площадью 597 кв. м по существующему асфальтобетонному покрытию, устройство парковочных мест площадью 300 кв. м, установка сушилок для белья, коврохлопалок, скамеек, урн.

Череха, 106

На сегодняшний день работы по организации уличного освещения в д. Тямша и д. Писковичи завершены, идет приемка выполненных работ дворовых территорий совместно с ГКУ ПО «УКС», завершен ремонт тротуара в д. Неёлово и в д. Череха, 106 , продолжаются работы по разборке существующего асфальтобетонного покрытия в д. Родина, ул. Набережная, 8, а также ведутся строительные работы по благоустройству в д. Соловьи, 5.

Тямша, освещение

 

Теги: #формирование комфортной городской среды
Источник: Псковская Лента Новостей
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