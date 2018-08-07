Общество

Полный курс счастливой жизни на август читайте в свежем выпуске журнала «Телесемь»

Предлагаем вашему вниманию обзор №32 журнала «Телесемь. Псков».

Развод недели: Евгений Петросян и Елена Степаненко расстаются после 33 лет брака и делят имущество в суде

Очень личное недели: Александр Мохов. В июне актеру исполнилось 55 лет, а в июле его третьему сыну Матвею – 2 года. Актер пригласил «Телесемь» в свой загородный дом, впервые показал малыша и рассказал историю любви с модой женой.

Открытая тема недели: день кота. 8 июля отмечается Всемирный день кошек. Говорят, те, кто не любит этих животных, просто не встретили своего питомца. И, судя по отзывам хозяев, это правда.

Разговор по душа недели: Светлана Зейналова. Недавно ведущая Первого канала снова стала мамой. «Был страх перед рождением второго ребенка», - поделилась с «Телесемь» Светлана.

Вопрос звезде недели: Кирилл Гребенщиков. Актер сериала «Тайны города Эн» ответил на вопросы читателей «Телесемь».

Мини-марафон недели: бархатный сезон. Снимаем стресс и возвращаем себе бодрость.

Приятного аппетита недели: медовый месяц. В августе на пасеке наступает горячая пора. Готовим из янтарного лакомства напитки, добавляем его в домашние деликатесы.

Фазенда недели: ягодная поляна. Чтобы земляника, смородина, малина, крыжовник заложили побольше цветковых почек для урожая будущего года, с ними надо хорошо поработать в августе.

Вопрос недели: как не отравиться домашними заготовками?

А также в номере: удобная и подробная телепрограмма, игротека, астрологический прогноз на неделю, прогноз погоды, лунный календарь дачника, анекдоты и детский фотоконкурс!

«Телесемь» - 2 в 1: журнал и телегид

В продаже с 7 августа (12+)