Общество

ЦИК одобрил инициативу проведения референдума по пенсионной реформе

Центризбирком России на заседании в среду, 8 августа, впервые за 25 лет одобрил вопросы, предлагаемые вынести на всероссийский референдум тремя разными инициативными группами. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова журналистам, пишет ТАСС.

«Сегодня состоялось заседание ЦИК России, на котором были рассмотрены сразу три вопроса от инициативных групп о проведении референдума по пенсионной реформе. Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране», - сказала она.

«Поэтому впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрил сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами», - подчеркнула глава ведомства.

Как уточняют «Ведомости», первым был одобрен вопрос от московской инициативной группы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Эта группа хочет вынести на голосование вопрос, который звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Затем ЦИК одобрил формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Подмосковье. Московская областная подгруппа хочет вынести на референдум такой вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Последним на заседании одобрили формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Алтайском крае. Она предлагает вопрос, который подготовила КПРФ с помощью ЦИК: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».

Всего в ЦИК, по словам Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума. Правда, не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение, отметила председатель Центризбиркома.

Последний раз референдум в России проводился в 1993 году. На него были вынесены четыре вопроса: «Доверяете ли вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину?», «Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года?», «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации?», «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?».