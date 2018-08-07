Общество

Организация работы по исполнению нового «майского» указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова

Совещание по вопросу организации работы по исполнению нового «майского» указа президента РФ провел в среду, 8 августа, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников со своими заместителями и руководителями профильных комитетов и управлений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в работе заседания также принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Открывая совещание, Михаил Ведерников подчеркнул, что указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - это реальный шанс кардинально улучшить ситуацию в регионе. «Если мы этот шанс не используем, второго такого не будет. Правительство планирует направить 8 триллионов рублей на улучшение базовых условий жизни россиян. Это цифра беспрецедентная в новейшей истории России. И нужно понимать, что каждый регион России будет бороться за то, чтобы получить максимальный объем финансирования из предусмотренных средств. Разумеется, ключевым фактором станет активность и эффективность нашей работы в рамках всех 12 стратегических направлений», - сказал руководитель региона.

Врио губернатора подчеркнул, что работа по формированию региональных программ должна вестись в тесном взаимодействии с главами районов и волостей и депутатами Псковского областного Собрания, которые хорошо знают ситуацию на местах. «Мы должны предметно рассмотреть и учесть все потребности муниципальных образований, сформировать государственные программы на ближайшие 6 лет и в рамках этих программ достигать показателей, предписанных указом президента», - сказал Михаил Ведерников.

Присутствовавший на заседании председатель областного Собрания Александр Котов от имени депутатского корпуса выразил готовность включиться в эту работу. «Законодательное Собрание также заинтересовано в том, чтобы мы могли использовать как можно больше федеральных средств для решения наших самых наболевших проблем. У нас есть врачи, педагоги, предприниматели. Это поможет при подготовке региональных программ и процессу прохождения всех государственных программ, которые будут рассматриваться в Собрании», - сказал спикер.

Отдельное внимание участников совещания врио губернатора обратил на соблюдение сроков подготовки документов. «При несоблюдении сроков подачи заявок будут штрафные санкции, и деньги будут перераспределяться в пользу других регионов. Нам не то, что нельзя терять деньги, нам нужно находиться в топе, чтобы иметь возможность для привлечения дополнительных ресурсов», - добавил Михаил Ведерников.

В рамках совещания руководители региональных госкомитетов и управлений доложили о проделанной работе по каждому из 12 направлений.