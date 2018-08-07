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Общество

Волонтеры DaDobro приглашают псковичей на «большую прогулку» с собаками из приютов

08.08.2018 16:15|ПсковКомментариев: 0

18 августа сразу в 14 городах России, включая Псков, состоится масштабная акция волонтерского движения DaDobro.com - «Da! Животным», приуроченная к Всемирному Дню защиты бездомных животных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, волонтеры приедут в подшефные приюты для собак и кошек, привезут корма, закупленные при содействии компаний-участников DaDobro, приведут в порядок вольеры и территории приютов, а также выгуляют их питомцев – участниками этой «большой прогулки» станут, по меньшей мере, 800 собак.

«Хочешь завести питомца – возьми питомца из приюта», – такую несложную идею с помощью этой акции волонтёры хотят донести до каждого человека. Кроме того, акция, по замыслу организаторов, должна способствовать развитию государственной и частной поддержки зооприютов.

Во время прогулки волонтёры будут вести видеотрансляции в социальных сетях – делиться новостями и своими впечатлениями об акции. Таким образом, с учетом часовых поясов, весь день 18 августа будет наполнен «прямыми эфирами» из разных городов. Следить за этими эфирами можно будет, например, через группу DaDobro вКонтакте.

В Пскове акция пройдет в приюте организации помощи бездомным животным «Зоозащита» (ул. Льва Толстого, 12). Еще есть возможность присоединиться к этой акции: сделать это можно как в частном порядке – поодиночке или семьями, – так и целыми компаниями и трудовыми коллективами.

Теги: #зоозащита
Источник: Псковская Лента Новостей
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