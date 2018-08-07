Общество

Родителям Пскова предлагают задать вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой

29 августа в 11.00 состоится пятое общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции с прямыми включениями из 10 регионов России, в числе которых и Псковская область.

Организатором мероприятия выступает Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, ответственным секретарем ассоциации по Псковской области является заместитель главы Пскова Елена Полонская. Она приглашает родителей Псковской области принять активное участие и направить по электронному адресу rod.com.pskova@yandex.ru свои вопросы для министра просвещения. Вопросы принимаются до 17 августа.

Автор лучшего и актуального вопроса будет приглашён на прямое включение с возможностью лично задать вопрос министру.