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Общество

Внутрисетевой роуминг в России полностью отменят до конца сентября

08.08.2018 17:27|ПсковКомментариев: 0

ФАС РФ в среду завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении «большой тройки» операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает «Интерфакс». 

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил журналистам, что до конца сентября ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС» окончательно отменят внутрисетевой роуминг для своих абонентов в России.

Все три компании были признаны нарушителями антимонопольного законодательства, штрафы для них будут определены в течение сентября. 

«Наконец-то мы добились отмены роуминга. В ближайшее время все операторы связи прекратят нарушение антимонопольного законодательства, отменив внутрисетевой роуминг. Ранее они отменили национальный роуминг», - сказал Анатолий Голомолзин.

«Вымпелком» отменит внутрисетевой роуминг с 20 августа, «Мегафон» - с 30 августа. МТС отменит внутрисетевой роуминг для 90% абонентов до 30 августа, для оставшихся 10% абонентов компания отменит внутрисетевой роуминг до 30 сентября. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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