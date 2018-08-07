Общество

Рабочие группы по содействию в проведении выборов созданы во всех муниципальных образованиях Псковской области

Заседание оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам губернатора Псковской области, в Псковское областное Собрание и в органы местного самоуправления состоялось в среду, 8 августа. Совещание прошло под председательством заместителя губернатора - руководителя оперативного штаба Николая Цветкова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участники заседания обсудили ход исполнения распоряжения администрации региона о содействии в обеспечении законности и порядка на время проведения выборов. Оперативный штаб рекомендовал руководителям силовых ведомств обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в помещениях для голосования и избирательных комиссиях, организовать проверки избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности и осуществлять контроль за их соблюдением.

Также в целях безопасности на избирательных участках будут установлены камеры видеонаблюдения. Размещение объектов пройдет в соответствии с договоренностью о сотрудничестве врио губернатора Михаила Ведерникова с руководством ПАО «Ростелеком».

Одним из пунктов повестки дня стал вопрос о создании в муниципалитетах рабочих групп по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов. Подобные группы уже появились во всех 24 муниципальных образованиях и двух городах области.

Кроме того, члены оперативного штаба заслушали информацию о результатах выдвижения кандидатов на губернаторских и муниципальных выборах, а также о проведении информационно-разъяснительной работы на территории региона. Соответствующие информационные материалы уже подготовлены и переданы в территориальные избирательные комиссии для размещения в районах. Также запущены видео- и аудиоролики о ходе подготовки к избирательной кампании «Найди свой избирательный участок», «Как проголосовать по месту нахождения» и другие.

Отдельно участники заседания остановились на подготовке плана культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также ярмарочной торговли в Единый день голосования, который состоится 9 сентября.