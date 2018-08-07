Общество

Транспортная прокуратура добилась устранения многочисленных нарушений в привокзальном кафе в Дно

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению жителя Пскова, принятого в ходе личного приема Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова в приемной президента РФ в Северо-Западном федеральном округе в режиме видеоконференцсвязи. По результатам этой проверки выявлены нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей при организации общественного питания на железнодорожном вокзале станции Дно ОАО «РЖД» в кафе «На Дне». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в этом кафе реализовалась продукция с истекшим сроком годности, допускалось хранение продукции без маркировки, а сведения ее пищевой ценности и составе в меню не были отражены; Правила оказания услуг в наглядной и доступной форме до потребителей не доведены. Кроме того, работниками кафе не пройдены специальная подготовка, аттестация и медицинские осмотры, личные медицинские книжки у поваров-продавцов отсутствовали; моющие и дезинфицирующие средства при уборке помещений не применялись; в моечных отделениях инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря не размещена; туалета и раковины для мытья рук посетителей в кафе не имелось; специальные столики, необходимые для удобного пребывания и обслуживания инвалидов-колясочников, не размещены.

В целях устранения выявленных нарушений Псковской транспортной прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 6.6 КоАП РФ(нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований); в отношении работников кафе по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и по ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов, нарушения устранены.