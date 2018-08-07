Общество

Псковские казаки собираются на красный казачий сход

Псковские казаки собираются на красный казачий сход. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей атаман Псковского казачьего округа ВКР (Возрожденное казачество России), атаман станицы Приозерье Псковского района Дмитрий Уразов.

«Товарищи красные казачьи атаманы и коллеги! Завтра в Пскове собираемся в 14 часов по адресу: .Псков, ул.Гоголя, 6 на красный казачий сход,чтобы объявить о Создании Псковского казачьего округа ВКР (Красные Казаки)», - объявил он и пообещал, что «кроме атаманов из Куньинского и Дновского районов будет 70 процентов людей». Мини-сходы в двух районах проведут в субботу, 11 августа.