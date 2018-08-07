Общество

Активисты ОНФ ОНФ проконтролируют работу комиссий по готовности школ к 1 сентября

С 10 по 20 августа 2018 года активисты Общероссийского народного фронта проконтролируют, как региональные комиссии проводят проверки готовности образовательных организаций к 1 сентября. Вместе с этим, активисты посмотрят, какие недостатки остались неисправленными с предыдущего рейда общественников, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

В рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» с января 2018 года общественники посетили с проверками 500 школ в 85 субъектах РФ. Нарушения были выявлены у 80% образовательных организаций: это несоблюдение требований безопасности, ненадлежащие состояние кабинетов, столовых, санузлов, фасадов зданий и т.д.

По результатам каждого рейда активисты ОНФ направляли обращения в региональные органы власти с требованием устранить замечания. Какие меры были приняты на местах для исправления выявленных недостатков, общественники оценят во время повторных рейдов. Кроме того, в список проверяемых объектов войдут и другие школы, в которых ранее еще не проводилась контрольная ревизия.

Цель активистов - не только проследить за тем, как работают такие комиссии, но и обратить внимание проверяющих на те недостатки, о которых говорится в обращениях граждан, поступающих на сайт проекта ОНФ «Народная оценка качества» narocenka.ru.

Члены комиссии - представители МЧС, Роспотребнадзора, Рособразования и другие - проверяют санитарные нормы, антитеррористическую и противокриминальную защищенность, доступность зданий и сооружений для инвалидов, обеспечение надежности электро/водоснабждения, противопожарную безопасность и т.д. Тем временем, задача общественников - обратить внимание комиссии на незамеченные проверяющими нарушения и в случае отказа - осмотреть их самостоятельно и зафиксировать.

«Если члены Комиссии отказываются дополнительно обследовать готовность школы, то активисты ОНФ самостоятельно зафиксируют нарушение. Такой дополнительный гражданский контроль обеспечит чистоту результатов проверки, выявит те проблемы, на которые ответственным государственным органам надзора стоит обратить усиленное внимание. Наша задача - принять участие в рейде совместно с членами комиссий, проверить, как они работают и как реагируют на волнующие родителей проблемы, о которых граждане пишут в ОНФ», - рассказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

Образовательные учреждения, при проверке которых сигналы активистов ОНФ были проигнорированы надзорными органами, общественники возьмут на особый контроль. Результаты общественной оценки деятельности комиссий по приемке школ эксперты Народного фронта направят в Минпросвещения РФ вместе со своими предложениями.