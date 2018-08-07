Общество

Рекордсмен книги Гиннеса стал судьей на соревнованиях по отжиманию в псковской исправительной колонии

В рамках спортивного воспитания осужденных в исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) прошли соревнования по отжиманию от пола. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, участниками состязания стали осужденные разных возрастов и весовых категорий.

Для проведения судейства по сложившейся традиции был приглашен мастер спорта международного класса, чемпион мира, Европы, Республики Беларусь, Евразии по гиревому спорту, рекордсмен книги Гиннеса Алексей Конорейкин.

Перед проведением соревнований судья провел инструктаж по технике отжимания, рассказал о наиболее важных моментах при выполнении такого упражнения и уточнил, на что будет обращать внимание во время судейства.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие 25 осужденных. По итогам состязания победителем стал участник, выполнивший максимальное количество отжиманий - 84 раза. Серебряный и бронзовый призеры немного отстали от победителя и выполнили по 74 и 67 отжиманий.