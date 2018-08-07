Общество

В Госдуме предлагают отказаться от домашних заданий в школах

Депутат Госдумы Борис Чернышев призвал освободить детей от школьного домашнего задания в пользу прогулок на улице. В разговоре с агентством городских новостей «Москва» заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке заявил, что домашнее задание в школах не является обязательным атрибутом образования.

«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. Домашнее задание - это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», - объяснил свою позицию парламентарий.

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По его мнению, нахождение на улице будет более полезным для детей, чем многочасовая работа над школьными заданиями: «Они не хотят сидеть над учебниками, корпеть над какими-то работами или заниматься той деятельностью, которую дает очередную нагрузку на их организм. С одном стороны, нужно сделать образование интересным, а с другой - дать возможность отдышаться нашим ребятам, чтобы они могли находить время для того, чтобы поиграть в футбол, провести время на свежем воздухе. Это было бы правильно».