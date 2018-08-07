Общество

В Псковском районе требуются полицейские

В ОМВД России по Псковскому району приглашаются на службу кандидаты на должности младшего начальствующего состава. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие среднее общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, а также физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Предпочтение отдается кандидатам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Заработная плата составляет от 20 тысяч рублей в месяц, ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 45 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Псковский район, д. Уграда, 19, отдел кадров ОМВД России по Псковскому району.

Контактный телефон 676- 910.