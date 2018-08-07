Общество

В сезон простуд в школах и детсадах введут процедуру «утренних фильтров»

Простуженных детей не пустят в школу или сад. В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ в учебных заведения введут процедуру «утренних фильтров».

Как пишут «Известия», согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, врачи или педагоги детсадов и школ должны будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание отправлять домой.

Эксперты отмечают, что из-за страха потерять существенную часть зарплаты во время больничного родители зачастую отправляют детей в школы и детские сады даже с серьезными признаками болезни: температурой, головной болью, насморком. Все это приводит к тому, что заболевает вся группа или класс.

Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период, то есть уже с сентября.

Подобная мера, как предполагается, поможет минимизировать риск распространения инфекции.