Общество

Специалисты нашли уязвимость в мессенджере Telegram

Российские специалисты нашли в Telegram уязвимость, которая позволяет деанонимизировать пользователей мессенджера, пишет в четверг газета «Известия».

Программисты Центра исследований легитимности и политического протеста разработали программу, с помощью которой можно узнать номер телефона пользователя Telegram по его юзернейму.

Таким образом, до сих пор считавшийся анонимным мессенджер перестает быть таковым.

Разработчики назвали свою систему «Криптоскан». Детали ее работы они не раскрывают.

Новая программа даст возможность правоохранительным органам, запросив информацию у операторов связи, установить личность абонента. Это может помочь в поиске преступников, которые активно используют Telegram.

Центр исследований легитимности и политического протеста уже начал искать пользователей по запросу МВД.