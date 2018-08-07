Общество

Более 70% участников опроса ПЛН намерены пользоваться «Ласточкой»

Более 70% участников опроса Псковской Ленты Новостей намерены пользоваться новым скоростным поездом «Ласточка», который с 4 августа курсирует между Псковом и Санкт-Петербургом.

Между Псковом и Санкт-Петербургом запускается скоростной поезд «Ласточка». Намерены ли вы им пользоваться?

Почти 65% респондентов назвали «Ласточку» удобным, безопасным и быстрым способом передвижения. 5,58% псковичей, принявших участие в опросе, особенно радует цена билета – не дороже, чем на маршрутку. Еще 1,44% читателей ответили, что просто любят путешествовать по железной дороге.

4,08% пользователей портала ПЛН не бывают в Петербурге, но радуются за тех, кому нужна «Ласточка». 2,25% ответили, что им привычнее добираться на личных автомобилях, 1,19% предпочитают автобусы и маршрутки.

19,50% опрошенных, возможно, и воспользовались услугами нового поезда, но их не устраивает расписание.

В опросе приняли участие 1595 человек.