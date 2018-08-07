Общество

Состоялось освящение Поклонного креста у великолукской деревни Милолюб

8 августа по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия состоялось освящение Поклонного креста у деревни Милолюб Шелковской волости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе культурного центра Великолукского района. Крест изготовлен и установлен по инициативе и на средства депутата районного Собрания, жителя деревни Борисоглеб Вячеслава Паздерина.

Почетный гражданин г. Великие Луки, заслуженный учитель РФ, член Союза краеведов России Владимир Орлов рассказал собравшимся жителям округи об истории этого храма. «На погосте Милолюб храм Успения Пресвятой Богородицы возведен в 1813 году в память об изгнании французов из России на средства полковника Николая Львовича Великопольского и других помещиков прихода. В этом храме в свое время служил отец выдающегося математика, академика Академии наук СССР, Дважды Героя Социалистического Труда, Лауреата Ленинской и Государственной премий СССР и Сталинской премии первой степени Виноградова Ивана Матвеевича. В годы Великой Отечественной войны церковь была разрушена», - отметил он.

Глава Великолукского района Сергей Петров и глава Шелковской волости Любовь Богатырева поздравили сельчан с этим важным событием и поблагодарили всех тех, кто непосредственно принимал участие в этом деле. В очередной раз, отдельные слова признательности прозвучали в адрес Артема Васильева, безвозмездно изготовившего табличку на крест.

Протоиерей Александр Яковлев, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери совершил молебен, провел чин освящения Поклонного креста. Священнослужитель пожелал всем присутствующим по велению сердца и души приходить на это святое место, чтобы воздавать свои молитвы Господу, Пресвятой Богородице, смиренно нести свой крест, жить праведной жизнью, стараться жить по заповедям Божьим.