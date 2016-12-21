Псковичи активно регистрируются для участия в пробежке 1 января

Псковичи активно поддерживают идею провести утром 1 января 2017 года первую совместную пробежку нового года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Побегай 1 января» - это не соревнование на результат, это праздник бега и здорового образа жизни, в котором можно участвовать всей семьей.

Каждый может пробежать столько, сколько захочет, но основной наш маршрут пройдет по Финскому парку и Набережной реки Великой - круг 8 км. Можно пробежать часть этого маршрута или сделать два таких круга.

«Побегай 1 января» - это всероссийская акция - http://www.run0101.com/2016/. Все километры, которые псковичи пробегут, пойдут в зачет Пскову, и город сможет побороться за место в рейтинге бегущих городов.

Участие в забеге бесплатное, регистрация желательна по ссылке: https://vk.com/wall-134786208_5 (напишите, что идете, в комментарии, чтобы организаторы могли понимать потенциальное количество бегунов и рассчитать запасы горячего чая и конфет).

Итак, 1 января с 10.20 участники пробега собираются в Финском парке в ЦЗО «Снегопад» (горнолыжный подъемник). «Мы обещаем музыку, конкурсы, призы, подарки, розыгрыш слотов на беговые мероприятия, всеобщую разминку под руководством инструктора, чай и конфеты», - отметили организаторы.

Старт в 11.00. Маршрут пролегает через Финский парк, мимо Кремля, и далее по Набережной до моста 50-летия Октября, и обратно (ровно 8 км). Есть и lite - вариант, развернуться у Ольгинского моста (примерно 4 км).

Мероприятия организуется Клубом любителей бега «Скобарь» и пройдет при поддержке:

- Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова;

- Центра зимнего отдыха «Снегопад»;

- Фитнес-клуба «Планка Фитнес»;

- магазина беговой экипировки «Динамика»;

- Школы Бега «Pro Sport»;

- Псковского марафона;

- IRON CLUB.

Информационная поддержка: Псковская Лента Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей