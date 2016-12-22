Союз биатлонистов России отказался от проведения юниорского чемпионата мира в Острове

Союз биатлонистов России уведомил Международный союз биатлонистов (IBU) об отказе от проведения чемпионата мира среди юниоров, который должен был пройти в Острове (Псковская область). Об этом в четверг вечером сообщают иностранные и отечественные СМИ. Это решение принято на фоне обвинений наших спортсменов в употреблении допинга.

Ранее глава независимой комиссии всемирного антидопингового агентства WADA Ричард Макларен передал в распоряжении IBU документы, согласно которым более тридцати российских биатлонистов подозреваются в употреблении допинга.

Напомним, что юниорский чемпионат мира запланирован на 22 февраля – 2 марта 2017 года. Право провести его наша страна получила еще в 2014 году. Соревнования должны были пройти на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе.

Источник: Псковская Лента Новостей