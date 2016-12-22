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Союз биатлонистов России назвал причины отказа от проведения чемпионата мира в Острове

23.12.2016 00:42 ПЛН, Псков

Союз биатлонистов России выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного Исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене. Текст размещен на официальном сайте СБР.
 
В заявлении отмечается, что в сложившихся обстоятельствах Союз биатлонистов считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Определение места проведения названных мероприятий остается за IBU. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков.
 
СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана.
"Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию", - говорится в заявлении.
 
СБР призывает представителей СМИ и болельщиков соблюдать права российских атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций. Принимать решения и обнародовать информацию о допинг-пробах и дисквалификациях могут лишь уполномоченные на то международные антидопинговые организации — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз биатлонистов (IBU).
 
"Союз биатлонистов России ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года. СБР решительно борется с любыми попытками использовать запрещенные препараты. Организация провела более 10 антидопинговых семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены, не внявшие строгим требованиям СБР", - говорится в заявлении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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