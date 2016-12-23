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«Кубок Турника» состоится в Пскове в субботу

24.12.2016 10:37 ПЛН, Псков

В субботу, 24 декабря, в 13.00 состоится ежегодный открытый турнир Пскова по подтягиванию «Кубок Турника. Марафон». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете мероприятия — в общественном молодежном движении «Здоровое поколение», соревнования состоятся в гимнастическом зале, расположенном по адресу: Псков, ул. Советская, д. 51 (входя рядом с автомойкой, с ул. Свердлова).
 
 
 
 
Турнир проводится среди юношей и мужчин (без возрастных ограничений) в несколько этапов. В основе соревнования по традиции лежит всем известная игра «в лесенку». 
 
В турнире присваиваются 1, 2 и 3 места, а также определяется спортсмен, выполнивший наибольшее количество подтягиваний в сумме. Победители награждаются кубками, медалями, денежными и иными призами от спонсоров и партнеров турнира.
 
 
В рамках турнира и совместно со Псковским Детским фондом общественное движение «Здоровое поколение» предлагает присоединиться всем желающим к благотворительной акции и подарить детям из самых нуждающихся семей и ребят из детских учреждений частичку новогодней радости, наполнив большой мешок с подарками Деду Морозу. Для этого необходимо принести с собой конфеты, игрушки, иные подарки и передать их, через организаторов турнира, в Детский фонд.

Источник: Псковская Лента Новостей



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