1473 раза подтянулись участники открытого турнира в Пскове

В субботу 24 декабря, состоялся ставший уже ежегодным открытый турнир Пскова по подтягиванию «КУБОК ТУРНИКА. МАРАФОН». В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов разных возрастных категорий из разных районов Псковской области.

В результате упорной борьбы победителем стал Сергей Бушменков. Спортсменом, выполнившим наибольшее количество подтягиваний в сумме, стал серебряный призер Турнира - Эдуард Коношко (в сумме выполнил 260 подтягиваний). Третье место досталось представителю из Острова - Никите Егорову.

Самыми молодыми участниками соревнований стали восьмилетние спортсмены Глеб Васильев и Илья Игнатьев, а самым опытным - Владимир Игнатьев (42 года).

В целом общее количество выполненных подтягиваний за Турнир составило 1473 раз или 98,2 подтягивания на одного участника в среднем.

Все победители и призеры соревнований получили кубки и медали, а также иные призы от спонсоров и партнеров турнира.

«Надеемся, что данная традиция проведения подобных соревнований, только начинает свой жизненный путь... и новые имена, открываемые на подобных турнирах, не заставят себя ждать и будут появляться снова и снова», – сообщил руководитель общественного молодежного движения «Здоровое поколение» Владимир Фёдоров.

Источник: Псковская Лента Новостей