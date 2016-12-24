Сегодня: Воскресенье, 25 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Обратный отсчет Соловьи Новогодний ЦДИ Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Александр Козловский сразился с Николаем Валуевым и Денисом Лебедевым на турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе

Александр Козловский сразился с Николаем Валуевым и Денисом Лебедевым на турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе

Первый в России турнир по зимнему футгольфу прошел сегодня, 24 декабря, в Куньинском районе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по инициативе двух депутатов Государственной Думы,...46



1473 раза подтянулись участники открытого турнира в Пскове

25.12.2016 14:46 ПЛН, Псков

В субботу 24 декабря, состоялся ставший уже ежегодным открытый турнир Пскова по подтягиванию «КУБОК ТУРНИКА. МАРАФОН». В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов разных возрастных категорий из разных районов Псковской области.

В результате упорной борьбы победителем стал Сергей Бушменков. Спортсменом, выполнившим наибольшее количество подтягиваний в сумме, стал серебряный призер Турнира - Эдуард Коношко (в сумме выполнил 260 подтягиваний). Третье место досталось представителю из Острова - Никите Егорову.

Самыми молодыми участниками соревнований стали восьмилетние спортсмены Глеб Васильев и Илья Игнатьев, а самым опытным - Владимир Игнатьев (42 года).

В целом общее количество выполненных подтягиваний за Турнир составило 1473 раз или 98,2 подтягивания на одного участника в среднем.

Все победители и призеры соревнований получили кубки и медали, а также иные призы от спонсоров и партнеров турнира.

«Надеемся, что данная традиция проведения подобных соревнований, только начинает свой жизненный путь... и новые имена, открываемые на подобных турнирах, не заставят себя ждать и будут появляться снова и снова», –  сообщил руководитель общественного молодежного движения «Здоровое поколение» Владимир Фёдоров.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь