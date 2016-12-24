Сегодня: Воскресенье, 25 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Соловьи Обратный отсчет Для экономных мам Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера Новогодний ЦДИ
Александр Козловский сразился с Николаем Валуевым и Денисом Лебедевым на турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе

Александр Козловский сразился с Николаем Валуевым и Денисом Лебедевым на турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе

Первый в России турнир по зимнему футгольфу прошел сегодня, 24 декабря, в Куньинском районе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по инициативе двух депутатов Государственной Думы,...46



На прошлой неделе прошло три матча чемпионата Псковской области по хоккею

25.12.2016 19:03 ПЛН, Псков

Во второй группе чемпионата «Барсы» с крупным счетом 19-3 разгромили Псковский «Легион». Примечательно, что нападающий ХК «Барсы» Дмитрий Виолентий забросил 7(семь) шайб в одном матче. Его товарищ по команде Леонид Автомов забросил 4 шайбы в ворота соперника, что в конечном итоге и предопределило результат.

Единственная игра в Ночной Хоккейной Лиге тоже отметилась градом шайб. Хоккейный клуб «Родина» составленный из игроков старше 40 лет переиграл тот же «Легион» 8-5.  4 шайбы на свой счет записал заслуженный ветеран Николай Александров.

В третьей группе чемпионата «Штурм» переиграл «Гвардию» 5-2.

Фото предоставлено Константином Мишуринских.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь