На прошлой неделе прошло три матча чемпионата Псковской области по хоккею

Во второй группе чемпионата «Барсы» с крупным счетом 19-3 разгромили Псковский «Легион». Примечательно, что нападающий ХК «Барсы» Дмитрий Виолентий забросил 7(семь) шайб в одном матче. Его товарищ по команде Леонид Автомов забросил 4 шайбы в ворота соперника, что в конечном итоге и предопределило результат.

Единственная игра в Ночной Хоккейной Лиге тоже отметилась градом шайб. Хоккейный клуб «Родина» составленный из игроков старше 40 лет переиграл тот же «Легион» 8-5. 4 шайбы на свой счет записал заслуженный ветеран Николай Александров.

В третьей группе чемпионата «Штурм» переиграл «Гвардию» 5-2.

Фото предоставлено Константином Мишуринских.

Источник: Псковская Лента Новостей