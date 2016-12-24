На прошлой неделе прошло три матча чемпионата Псковской области по хоккею

Общественный транспорт
Депутат Всеволод Козловский попросил областной комитет по транспорту учесть жалобы жителей на ГППО «Славяне»2
В связи с проведением праздника Новогодней елки в Великих Луках в расписания автобусов вносятся изменения1
Общество
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Департамент полиции и погранохраны Эстонии советует псковичам в период новогодних праздников заранее бронировать время пересечения границы1
Информационный туристский центр разработает альтернативный путеводитель по нестандартным местам Псковской области
Псковский туризм
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В Псковской области в 2017 году увеличится размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов68