120 псковских каратистов поборолись за медали Федерации Карате WKF

В РИК Электрон прошел чемпионат и первенство Псковской области по Каратэ WKF. 24 декабря более 120 лучших спортсменов области съехались на чемпионат и первенство, чтобы побороться за медали. Прошедшие соревнования были последним этапом отбора на чемпионат и первенство СЗФО, которые пройдут 3-5 февраля в городе Череповец Вологодской области.

Турнир проходил в разделах индивидуальное ката, ката-группа и индивидуальное кумите по правилам Каратэ WKF. Напомним что в этом году на сессии МОК Каратэ (по версии WKF) было включено в программу Олимпийских Игр в Токио в 2020 году.

Организаторами выступили государственный комитет по физической культуре и спорту Псковской области и Федерация Каратэ Псковской области. В этом году чемпионат проходил в городе Псков и техническое проведение было поручено Федерации Каратэ города Пскова. По итогам проведения чемпионата Федерация города получила самые высокие оценки за организацию от участников и президента Федерации Каратэ Псковской области Черноусова М.В..

«В прошлом году была достигнута договоренность с Федерацией Каратэ Псковской области о переносе чемпионата и первенства из Великих Лук в город Псков. Чемпионат прошел на высоком организаторском уровне. Что касается технического уровня спортсменов - всеми тренерами был отмечен рост уровня и подготовки спортсменов области. Конкуренция и уровень спортсменов растет, вид спорта развивается в правильном направлении. У Федерации большие долгосрочные планы, которые мы начнем реализовывать уже в следующем году» - рассказал председатель Федерации Каратэ города Пскова Антон Потебня.

По итогам прошедших соревнований спортсменым выполнившим нормы ЕВСК будут присвоены очередные разряды по виду спорта Каратэ.

Источник: Псковская Лента Новостей