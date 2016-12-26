Предновогодний блиц-турнир по шахматам выиграла мастер FIDE Алина Павлова

Псковская шахматистка Алина Павлова стала победительницей предновогоднего блиц-турнира, который прошел вчера, 25 декабря, в Пскове. Как сообщил Псковской Ленте Новостей организатор турнира Григорий Шаранков, за звание сильнейшего блицера боролись два десятка шахматистов.

Турнир прошел в дружеской атмосфере. В том числе и благодаря вкусному угощению от организаторов. Шахматисты могли подкрепиться пиццей и попробовать рождественскую выпечку в перерывах между партиями.

Напряженная борьба продолжалась на протяжении 4 часов, причем фаворит определился только к концу турнира. За два тура до его окончания победу себе обеспечила мастер FIDE по шахматам, многократная чемпионка Северо-Запада и Псковской области Алина Павлова с результатом 17 очков. Второе место занял кандидат в мастера спорта Григорий Шаранков, набравший на пол очка меньше. Бронзовым призером стал кандидат в мастера спорта Роман Малышев, в активе которого 15,5 очков.

«Получилось, на мой взгляд, достаточно хорошо. Любой турнир - это большой объем проделанной работы. Всегда хочется, чтобы всем все понравилось, и люди в следующий раз приходили с радостью. Я больше думал о самой организации, о деталях, а личное участие было на втором месте. Но итоговый результат меня тоже порадовал», - пояснил Шаранков.

Также он выразил надежду, что подобные турниры станут хорошей традицией. Ведь шахматы – это отличный способ провести время и пообщаться с единомышленниками.

Источник: Псковская Лента Новостей