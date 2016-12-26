Псковская область поднялась еще на строчку в рейтинге субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО

В министерстве спорта Российской Федерации состоялся Всероссийский семинар-совещание «О государственной политике в сфере физической культуры и спорта, реализуемой в субъектах Российской Федерации».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участниками семинара, который прошел под председательством заместителя министра спорта Марины Томиловой были руководители органов исполнительной власти Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Псковскую область представлял председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Кроме основных вопросов повестки семинара участникам был представлен предварительный рейтинг субъектов РФ по вопросам внедрения комплекса ГТО. Псковская область поднялась еще на одну ступеньку и занимает второе место среди 85 субъектов, уступая только Белгородской области, сообщил Иван Штылин.

Напомним, ранее на международном форуме «Россия-спортивная держава», который прошел во Владимире, были также подведены предварительные итоги, где Псковская область вошла в тройку самых успешных регионов по реализации комплекса ГТО. В одном из критериев оценки Псковская область продолжает держать лидерство и занимает первое место по проценту зарегистрированных в автоматизированной информационной системе ГТО от численности занимающихся физической культурой и спортом.

Источник: Псковская Лента Новостей