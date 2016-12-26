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Первенство по греко-римской борьбе среди юношей прошло в Пскове

26.12.2016 14:11 ПЛН, Псков

24 декабря в спортивном комплексе «Спарта» прошло первенство областной Федерации спортивной борьбы по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2004 и 2005-2007 гг.р.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 78 спортсменов. Все являются воспитанниками ДЮСШ «Лидер».
 
Победителями стали:
1. Илья Недосвитий - ПТЛ
2. Александр Луппо - СШ №24
3. Егор Александров - ПТЛ
4. Андрей Лихоман - СШ №3
5. Никита Калинин - СШ №10
6. Владислав Кононов - СШ №24
7. Алексей Баронэ - СШ №24.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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