Отмена проведения юниорского чемпионата мира по биатлону в СОЦ «Юность» не отразится на инфраструктуре базы, заверил губернатор

Мы сделаем все для того, чтобы отмена проведения юниорского чемпионата мира по биатлону в СОЦ «Юность» Островского района не отразилась на инфраструктуре этой базы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Я не мог сразу не высказаться по поводу отмены соревнований, так как я хозяин, принимающая сторона. И если кто-то говорит, что задолго об этом знал и догадывался, он лукавит», - сказал губернатор. Ситуация, по его словам, «развивалась настолько быстро, что какие тут можно было делать прогнозы».

«Еще раз повторюсь, что разделяю позицию СБР - невозможно проводить соревнования в атмосфере недоверия и подозрений. Конечно, отмена соревнований не вызывает оптимизма у спортивной общественности, чиновников от спорта и администрации Псковской области. Мы все расстроены, но сделаем все для того, чтобы на спортивной инфраструктуре это не отразилось», - сказал Андрей Турчак.

По его словам, областные власти привлекли двух серьезных спонсоров - две крупные нефтяные компании, которые разделили затраты на инфраструктуру «Юности» - на станцию снижения, пресс-центр, дом гостеприимства. «Появились желающие, предлагавшие перенаправить спонсорский пакет на театр, восстановление усадеб, поддержку ФК «747-Псков», но мы однозначно делать этого не будем. Все средства будут потрачены на инфраструктуру «Юности», - заявил глава региона.

Напомнив, что Псковская область вышла с заявкой принять в «Юности» российский чемпионат по биатлону, он подчеркнул, что это «не какие-то компенсационные мероприятия, а желание в режиме реального времени испытать созданную инфраструктуру». «Мы доведем все строительные проекты до конца и будем ждать зимы и решения СБР», - заключил глава региона.

Напомним, исполком Международного союза биатлонистов (IBU) временно отстранил двух биатлонистов в связи с дисциплинарными расследованиями МОК. В свою очередь Союз биатлонистов России (СБР) уведомил Международный союз биатлонистов об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове.

Источник: Псковская Лента Новостей