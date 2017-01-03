Сегодня: Среда, 04 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
«Таможенные системы XXI века» поздравляют псковичей На чем можно будет заработать в следующем году Для экономных мам Наращиваем обороты и тщательно следим за качеством! Новый год - за качественные продукты! Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове «Отпечаталось в сердце»: фразы, которые запомнились в 2016-м Новогодний ЦДИ Телефоны на все случаи жизни
В Бежаницах открылась новая хоккейная площадка

В Бежаницах открылась новая хоккейная площадка

28 декабря в поселке Бежаницы открылась новая  хоккейная площадка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», торжественную  церемонию открыл ..6



В чемпионате Псковской области по хоккею сыграны очередные матчи

04.01.2017 07:42 ПЛН, Псков

 
Во вторник, 3 января, в Ледовом дворце Пскова прошли очередные матчи хоккейного чемпионата области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, поздно вечером встретились команды «ЛукиСпорт» (Великие Луки) и «Бежаницы». Основное время поединка завершилось со счетом 3:3. По буллитам победили великолучане (1:0). Отметим, что команды выступают в третьем дивизионе.
 
Также только по буллитам выявили сильнейшего себежский «Старт» и «Порхов», выступающие во втором дивизионе. Несмотря на то, что себежане выигрывали после первого периода со счетом 5:2, основное время матча закончилось вничью 8:8. В серии штрафных бросков точнее оказались хоккеисты из Порхова (0:1). 
 
Встреча команд «Аванта-Остров» и «Звезда» (Псков) завершилась со сетом 5:1.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31