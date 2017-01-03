В чемпионате Псковской области по хоккею сыграны очередные матчи

Во вторник, 3 января, в Ледовом дворце Пскова прошли очередные матчи хоккейного чемпионата области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, поздно вечером встретились команды «ЛукиСпорт» (Великие Луки) и «Бежаницы». Основное время поединка завершилось со счетом 3:3. По буллитам победили великолучане (1:0). Отметим, что команды выступают в третьем дивизионе.

Также только по буллитам выявили сильнейшего себежский «Старт» и «Порхов», выступающие во втором дивизионе. Несмотря на то, что себежане выигрывали после первого периода со счетом 5:2, основное время матча закончилось вничью 8:8. В серии штрафных бросков точнее оказались хоккеисты из Порхова (0:1).

Встреча команд «Аванта-Остров» и «Звезда» (Псков) завершилась со сетом 5:1.

Источник: Псковская Лента Новостей