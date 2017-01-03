Экс-тренер женской сборной РФ по биатлону призвал отстранить россиян от Олимпиады-2018

Бывший тренер женской сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер полагает, что на предстоящих в 2018 году зимних Олимпийских играх российскую команду необходимо отстранить от участия в случае, если подтвердится информация о якобы причастности государства к употреблению спортсменами запрещённых препаратов. Об этом сообщают немецкие и российские СМИ.

Известно, что специалист из Германии занимал должность с 2011 по 2013 год и готовил к ОИ в Сочи российскую женскую сборную.

- Если всё так, как было заявлено, россиян следует отправить на «олимпийскую паузу» и исключить их. Таким образом будут затронуты и невиновные, но иначе всё будет бессмысленным, — заявил он.

Как отмечает Life, тренер также заявил, что спортсменки, тренировавшиеся под его началом, к допинговому скандалу отношения не имеют: согласно данным СМИ, по результатам доклада Ричарда Макларена от участия в соревнованиях были временно отстранены Яна Романова и Ольга Вилухина, подготовкой которых Пихлер не занимался.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергинформацию о том, что государство имеет отношение к применению допинга в российском спорте.

Источник: Псковская Лента Новостей