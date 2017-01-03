Дмитрий Аленичев прошел стажировку в «Милане»

Известный российский футболист, уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев прошел стажировку в итальянском клубе «Милан». В интервью газете «Спорт-Экспресс» Аленичев подтвердил данную информацию, отметив, что очень хочет учиться и самосовершенствоваться.

«Хотелось посмотреть итальянский клуб изнутри. Методы Лучано Спаллетти мне известны по его работе в "Зените", поэтому я прикинул и остановил выбор на "Милане". Тем более связаться с Винченцо (Монтелло, главный тренер «Милана» - ПЛН) не составило никакого труда», - объяснил Дмитрий Аленичев, ранее выступавший в чемпионате Италии.

При этом он уклонился от конкретного ответа на вопрос о возможности возобновления тренерской карьеры.

Напомним, летом 2016 года Дмитрий Аленичев был уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Спартак» (Москва) после поражения от кипрского клуба АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. При этом в настоящее время «Спартак» лидирует в первенстве России.

Источник: Псковская Лента Новостей