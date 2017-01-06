Псковский легкоатлет Константин Шабанов установил лучший результат сезона в мире в беге на 60 метров с барьерами

Легкоатлет Константин Шабанов, выступающий за Москву и Псков, на турнире в Екатеринбурге установил лучший результат сезона в мире в беге на 60 метров с барьерами.

Как пишет news.sportbox.ru, спортсмен на «Рождественских стартах», которые являются первым этапом Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики, преодолел положенную дистанцию за 7,68 секунды. Немного отстал от него челябинец Михаил Дремин (7,86), третьим финишировал Филипп Шабанов (7,92).

Ранее обладателями лучшего результата сезона в мире в беге на 60 метров с барьерами были американцы Чад Заллоу и Терренс Сомервилль, преодолевшие дистанцию за 7,74 секунды.

Источник: Псковская Лента Новостей