Из-за плохих погодных условий отменен очередной этап ралли «Дакар»

Организаторы ралли-рейда «Дакар» приняли решение отменить шестой этап гонки, пишет ТАСС.

Причиной такого решения стали плохие погодные условия. «Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню, - говорится в сообщении. - К тому же трасса шестого этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки».

Шестой этап гонки должен был пройти 7 января между городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км. Накануне также из-за непогоды был сокращен пятый этап ралли-марафона. На 8 января запланирован день отдыха.

«Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

Источник: Псковская Лента Новостей