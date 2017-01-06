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Из-за плохих погодных условий отменен очередной этап ралли «Дакар»

07.01.2017 12:15 ПЛН, Псков

Организаторы ралли-рейда «Дакар» приняли решение отменить шестой этап гонки, пишет ТАСС.
 
Причиной такого решения стали плохие погодные условия. «Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню, - говорится в сообщении. - К тому же трасса шестого этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки».
 
Шестой этап гонки должен был пройти 7 января между городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км. Накануне также из-за непогоды был сокращен пятый этап ралли-марафона. На 8 января запланирован день отдыха.
 
«Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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