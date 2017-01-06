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Биатлонист Александр Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Италии

07.01.2017 18:02 ПЛН, Псков

Российский биатлонист Александр Логинов победил в спринте на дистанции 10 км на этапе Кубка IBU в Италии.

Как пишет «Газета.Ru», дистанцию россиянин прошел за 24 минуты 34 секунды.

Вторым стал норвежец Мартин Фемстейневик, замкнул тройку сильнейших немец Михаэль Вилляйтнер.

Источник: Псковская Лента Новостей



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