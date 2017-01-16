Псковичка завоевала «серебро» на «Кубке Наций» по боксу

15 января в сербском городе Врбас завершился 6-й Международный турнир по боксу «Кубок Наций» среди женщин и девушек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, за сборную команду России в весовой категории до 64 кг, в возрастной группе 1999-2000 годов рождения (юниорки), в данных соревнованиях принимала участие спортсменка из Пскова Карина Иванова.

По итогам выступления в Международном турнире Карина Иванова заняла 2 место, выиграв в предварительном бою у спортсменки из Казахстана Аскаровой Ульгаиши и в полуфинальном бою у спортсменки из Сербии Александры Рапаяк.

В финале в равном бою Карина уступила спортсменке из Китая Люя Лисаи.

Впереди Карину Иванову ждет тренировочный сбор в составе сборной команды страны по боксу, который пройдет в Красноармейске с 16 января по 4 февраля. С 7 по 12 февраля она примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди женщин и девушек, которые пройдут в Пскове.

Карина Иванова является спортсменкой ГБУ ДО Псковской области «Центр спортивной подготовки» и тренируется под руководством Алексея Орлова и Вадима Голика.

Источник: Псковская Лента Новостей