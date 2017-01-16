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Псковичка завоевала «серебро» на «Кубке Наций» по боксу

Псковичка завоевала «серебро» на «Кубке Наций» по боксу

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СОШ №18 Псков и ППК стали победителями областного финала «Мини-футбол - в школу»

16.01.2017 09:50 ПЛН, Псков

12-13 января в зале спортивного комплекса «Писковичи» проходил областной финал общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» старшей возрастной группы футболисты 2001-2002 годов рождения.
 
 
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в турнире среди юношей победу одержала команда СОШ № 18 Псков, второе место заняла СОШ № 2 Дедовичи, третье - Лицей № 11 Великие Луки.
 
 
В номинациях «лучшим игроком» признан Алексей Белавин (СОШ № 18 Псков), «лучшим вратарем» – Николай Харченко (Лицей № 11 Великие Луки) и «лучшим бомбардиром» – Артем Григорьев (СОШ № 2 Дедовичи).
 
 
В турнире среди девушек не было равных команде «Псковского педагогического комплекса», «серебро» завоевала СОШ №13 Великие Луки, а «бронзу» - Палкинская СОШ.
 
Индивидуальными призами были отмечены: «лучший игрок» – Дарья Башлыкова (ППК Псков), «лучший вратарь» – Екатерина Бовдуй (Великие Луки СОШ №13), «лучший бомбардир» – Полина Иванова (ППК Псков).

Источник: Псковская Лента Новостей



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