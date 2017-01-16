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Первенство Псковской области по хоккею «Золотая шайба» пройдет в Пскове в феврале

16.01.2017 12:08 ПЛН, Псков

Утверждены сроки областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени. А.В. Тарасова в сезоне 2016/17.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, турнир пройдет на льду псковского Ледового дворца в четырех возрастных группах.

7 – 8 февраля будет соревноваться младшая группа (2006 - 2007 годы рождения)

14 – 15 февраля - средняя группа (2004 - 2005 годы рождения)

21 – 22 февраля - старшая группа (2002 - 2003 годы рождения)

27 – 27 февраля - юниоры (2000 - 2001 годы рождения).

Источник: Псковская Лента Новостей



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