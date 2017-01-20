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Акция «Дружим с чемпионами!» для подростков состоялась в Пскове

20.01.2017 18:06 ПЛН, Псков

Полицейские и общественники организовали для школьников мастер-класс по дзюдо с участием именитых спортсменов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подготовил это мероприятие для учащихся вечерней школы областного центра член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев, а инициаторами стали сами ребята. 
 
 
В декабре прошлого года на встрече с чемпионами Европы по боксу и дзюдо Артуром Акавовым и Сергеем Фоминым школьники попросили их провести с ними мастер-класс по этим боевым искусствам. Тем более, что некоторые из них посещают спортивные клубы и достигли уже определенных успехов.
 
Спортсмены откликнулись на эту просьбу. Бронзовый призер Кубка мира, чемпион VI Европейских игр полицейских и пожарных по дзюдо младший лейтенант полиции Сергей Фомин пригласил подопечных в спортивный комплекс УМВД России по Псковской области.
 
 
Перед тем, как приступить к занятиям, чемпион рассказал, что дзюдо - это традиционное боевое искусство, зародившееся в Японии. Сейчас оно распространено уже по всему миру. И это не случайно. Как показывает практика, дзюдо развивает в человеке самодисциплину, целеустремленность, умение быстрореагировать на складывающуюся ситуацию, способствует развитию психологической устойчивости.
 
Попробовать свои силы в единоборстве с мастером на татами вышли юные дзюдоисты. Немало вопросов возникло у ребят в отношении техники и тактики ведения схватки. Кого-то интересовали особенности тех или иных конкретных приемов, другие спрашивали о правилах проведения боев-реваншей.
 
По окончании мастер-класса ребята сфотографировались на память со своим наставником и попросили чаще проводить такие встречи. А член Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев в связи с акцией «Дружим с чемпионом!» подчеркнул: «Участвуя в подобных мероприятиях, несовершеннолетние стремятся к победам в спорте и жизни вместе с чемпионами, ведь что может быть лучше конкретного примера успешных людей!».

Источник: Псковская Лента Новостей



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