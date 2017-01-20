Биатлонист Антон Шипулин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов10
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки (20 км), прошедшей в пятницу в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.
Допустив 1 неточный выстрел, он преодолел дистанцию за 50 минут 38,1 секунды.
Второе место с отставанием в 41 секунду и 2 промахами занял француз Мартен Фуркад.
Третьим стал представитель Украины Сергей Семенов, с 1 промахом проигравший россиянину 56,8 секунды
Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит с 19 по 22 января.
Фото DPA/TACC
Источник: Псковская Лента Новостей