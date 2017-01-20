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Биатлонист Антон Шипулин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

20.01.2017 18:52 ПЛН, Псков

Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки (20 км), прошедшей в пятницу в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

Допустив 1 неточный выстрел, он преодолел дистанцию за 50 минут 38,1 секунды.

Второе место с отставанием в 41 секунду и 2 промахами занял француз Мартен Фуркад.

Третьим стал представитель Украины Сергей Семенов, с 1 промахом проигравший россиянину 56,8 секунды

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит с 19 по 22 января.

Фото DPA/TACC

Источник: Псковская Лента Новостей



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