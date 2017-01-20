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Псковичка завоевала «серебро» на «Кубке Наций» по боксу

Псковичка завоевала «серебро» на «Кубке Наций» по боксу

15 января в сербском городе Врбас завершился 6-й Международный турнир по боксу «Кубок Наций» среди женщин и девушек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете...6



Опубликовано расписание работы Ледового дворца на следующую неделю

21.01.2017 18:28 ПЛН, Псков

Опубликовано расписание работы Ледового дворца в д. Борисовичи, 1 с 23 по 29 января.

23 января, понедельник

06:00-07:00 - тренировка ХК «Дружина»

07:15-08:15 - тренировка ХК «Барсы»

08:30-09:30 - секция фигурн. катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Мякушина ЕА., Цветкова О.Д.)

09:45-10:45 - секция фигурного катания  СОГ-2 ( Робина М.М.)

11:00-12:15 - секция фигурн. кат.  СОГ-1,СОГ-1 (Робина М.М.,Цветкова О.Д.)

12:30-13:30 - массовое катание

13:45-14:30 - секция фигурн. катания  НП-2, НП-1(Мякушина Е.А.,.Цветкова О.Д.)

14:30-15:30 - секция фигурного катания ТГ-1/2(Мякушина Е.А.)

14:30-15:30 - секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)

15:30-16:15 - секция фигурного катания ТГ-2 (Мякушина Е.А.)

16:30-17:30 - секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

17:30-18:30 - секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Пошелюк Д.Ф., Автомов Л.С.)

18:45:20:00 - секция хоккея  СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

20:15-21:15 - тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 - тренировка ХК «Звезда»

Чемпионат области по хоккею

22:45-23:45 - «Штурм»-«Ганза»

00:00-01:00 - тренировка ХК «Гвардия»

24 января, вторник

06:30-07:30 - тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 - технический перерыв

08:45-09:45 - секция хоккея НП-1(Пузанов О.В) 

10:00-11:00 - секция фигурн. катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Мякушина Е.А.,Цветкова О.Д.)

11:00-11:45 - секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:00-13:00 - секция фигурн.катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)      

13:15-14:15 - секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)           

14:30-15:30 - секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

15:45-17:00 - секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

17:15-18:45 - секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.).

19:00-20:00 - секция фигурн. кат. ТГ1/2, НП3(Мякушина Е.А., Робина М.М.)

20:15-21:15 - тренировка ХК«Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 - «Звезда»-«Сталь»

23:00-00:00 - тренировка ХК «Псков»

00:15-01:15 - тренировка  женской ХК «Штурм»

25 января, среда

06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

07:45-08:45 – технический перерыв

09:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

10:15-11:00 – секция фигурн.катания ТГ-1/1, ТГ-2(Мякушина Е.А.. Цветкова О.Д.)

11:00-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)

12:30-13:30 – аренда льда/индивид.занятия с тренером

13:45-14:30 – секция фигурн.кат. НП-2 (Мякушина Е.А.)

14:30-15:30 – секция фигурн.катания   ТГ-2,ТГ-1(Мякушина Е.А., Цветкова О.Д.)

15:30-16:15 – секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н.Н.)

16:15-17:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

26 января, четверг

06:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

10:15-11:15 – секция фигурн. катания  ТГ-1/1,ТГ-2 (Мякушина Е.А.. Цветкова ОД.)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:45-13:45 – мероприятие посвященное Дню российского  студенчества 

14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Мякушина Е.А.)

14:45-15:30  - секция фигурн. катания  ТГ-2,ТГ-1 (Мякушина Е.А., Цветкова О.Д.)

15:45-17:00 – секция хоккея  НП-3  (Пошелюк Д.Ф.)

17:15-18:30 – секция хоккея  ТГ-1(Виолентий О.В.)

18:45-20:00 – секция фигурн. катания  ТГ-1/2, НП-3 (Мякушина Е.А., Робина М.М.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 – «Плесков»-«Легион»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»

23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»

27 января, пятница

06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-10:00 – секция фигурн. кат.ТГ-1/1 (Мякушина Е.А.)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

11:30-12:30 – секция фигурн. кат.  СОГ1,СОГ1 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)

12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»

14:00-15:00 – секция фигурн. катания НП-1, НП-2(Цветкова О.Д., Мякушина Е.А.)

15:00-15:45 – секция фигурн.кат.ТГ-1,ТГ-2 (Мякушина Е.А., Цветкова О.Д.)

16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»   

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

00:00-01:00 – тренировка ХК «Звезда»

28 января, суббота

07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»

08:15-09:30 – секция хоккея НП-1, ТГ-3 (Пузанов О.В, Автомов Л.С.)

09:45-10:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий О.В.)

10:30-11:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

11:45-13:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

13:15-14:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

15:00-16:30 - первенство Северо-Запада России по хоккею

«ВДВ-Купол» - сборная СПбХЛ

16:45-17:45 – массовое катание

18:00-19:00 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:15-20:15 – «Луки Спорт»-«АвтоФаворит»

20:30-21:30 –  «Аванта-Остров» - «Красный город»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Ганза»

23:00-00:15 – массовое катание (ночная дискотека 1час 15 мин. по цене 1часа)

29 января, воскресенье

07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

08:15-09:45 – секция фигурн.катания НП-1,ТГ1/2 (Цветкова О.Д.,Мякушина Е.А..)

10:00-11:30 – секция фигурн.кат.НП-3, НП-1(Робина М.М.,Цветкова О.Д.)

11:45-13:00 – секция фигурн.катания  ТГ-2,ТГ-1 (Мякушина Е.А., Цветкова О.Д.)

13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

16:30-17:30 –массовое катание

17:45-18:45 –массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Родина»-«ВДВ-Купол»

20:15-21:15 – «Легион»-«Метеор»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Псков»-«Плесков»

23:00-00:00  - тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

Источник: Псковская Лента Новостей



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