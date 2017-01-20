«Академия ФСИН» встречается с «Динамо» в чемпионате Пскова по мини-футболу

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«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО35
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
В чемпионате города Пскова по мини-футболу 21-22 января пройдут матчи 7 и 8 туров. Лидер чемпионата «Автофаворит» в субботу встречается с «Искра-Псковгражданпроект», а в воскресенье будет соперничать с «Академией ФСИН РФ». Идущее второй в турнирной таблице «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» 21 января сразится с «Академией ФСИН РФ», а 22 января – с «Триумфом».
Представляем календарь игр:
21 января
18.00 «Триумф» – «Таможня»;
19.00 «ГиперСтрой60» – «Резонанс»;
20.00 «Искра-Псковгражданпроект» – «Автофаворит»;
21.00 «Академия ФСИН РФ» – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»;
22 января
12.00 «Радар» – «Локомотив» Дно (СК Писковичи);
16.00 «Триумф» — «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»;
17.00 «ГиперСтрой60» — «Таможня»;
18.00 «Искра-Псковгражданпроект» — «Резонанс»;
19.00 «Академия ФСИН РФ» — «Автофаворит».
Напомним, что матчи чемпионата города среди команд Высшей лиги проходят в игровом зале СК «Электрон».
Источник: Псковская Лента Новостей