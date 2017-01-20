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«Академия ФСИН» встречается с «Динамо» в чемпионате Пскова по мини-футболу

21.01.2017 18:09 ПЛН, Псков

В чемпионате города Пскова по мини-футболу 21-22 января пройдут матчи 7 и 8 туров.  Лидер чемпионата «Автофаворит» в субботу встречается с «Искра-Псковгражданпроект», а в воскресенье будет соперничать с «Академией ФСИН РФ». Идущее второй в турнирной таблице «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» 21 января сразится с «Академией ФСИН РФ», а 22 января – с «Триумфом».

Представляем календарь игр:

21 января

18.00 «Триумф» – «Таможня»;

19.00 «ГиперСтрой60» – «Резонанс»;

20.00 «Искра-Псковгражданпроект» – «Автофаворит»;

21.00 «Академия ФСИН РФ» – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»;

22 января

12.00 «Радар» – «Локомотив» Дно (СК Писковичи);

16.00 «Триумф» — «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»;

17.00 «ГиперСтрой60» — «Таможня»;

18.00 «Искра-Псковгражданпроект» — «Резонанс»;

19.00 «Академия ФСИН РФ» — «Автофаворит».

Напомним, что матчи чемпионата города среди команд Высшей лиги проходят в игровом зале СК «Электрон».

Источник: Псковская Лента Новостей



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