Исполком IBU не нашел оснований для отстранения сборной России по биатлону от соревнований

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов не видит оснований для отстранения от соревнований сборной России по биатлону. Такое решение было принято на экстренном заседании организации, состоявшемся в итальянском Антхольце, пишет ТАСС.

«Результатом первой встречи 22 декабря стало отстранение двух атлетов. По остальным 29 именам также начали расследование совместно с Союзом биатлонистов России. Несколько дней назад мы решили провести еще одно совещание, чтобы принять новые решения. На данный момент 7 атлетов остаются под расследованием, а остальные 22 не имеют проблем», - приводит НТВ слова президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга.

Информацию подтвердили в Союзе биатлонистов России.

«Все нормально, об отстранении сборной России по биатлону речи не идет, команда будет выступать дальше. 22 российских спортсмена оправданы. До 5 февраля СБР даст объяснения по оставшимся семерым», - пояснил президент Союза биатлонистов РФ Александр Кравцов.

Как пишет Bild, дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты Международным союзом биатлонистов из-за отсутствия доказательств.

Напомним, под подозрением в употреблении допинга находился 31 российский биатлонист, их имена не назывались. От соревнований из них были отстранены двое: уже завершившие спортивную карьеру призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина. В связи с допинговым скандалом Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, а также чемпионата мира среди молодежи и юниоров под Псковом.

На этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в адрес IBU было направлено письмо, в котором содержался ряд требований спортсменов к этой организации. Под письмом подписались около 170 биатлонистов из разных стран.

Источник: Псковская Лента Новостей