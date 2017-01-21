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Исполком IBU не нашел оснований для отстранения сборной России по биатлону от соревнований

22.01.2017 09:18 ПЛН, Псков

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов не видит оснований для отстранения от соревнований сборной России по биатлону. Такое решение было принято на экстренном заседании организации, состоявшемся в итальянском Антхольце, пишет ТАСС.
 
«Результатом первой встречи 22 декабря стало отстранение двух атлетов. По остальным 29 именам также начали расследование совместно с Союзом биатлонистов России. Несколько дней назад мы решили провести еще одно совещание, чтобы принять новые решения. На данный момент 7 атлетов остаются под расследованием, а остальные 22 не имеют проблем», - приводит НТВ слова президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга.
 
Информацию подтвердили в Союзе биатлонистов России.
 
«Все нормально, об отстранении сборной России по биатлону речи не идет, команда будет выступать дальше. 22 российских спортсмена оправданы. До 5 февраля СБР даст объяснения по оставшимся семерым», - пояснил президент Союза биатлонистов РФ Александр Кравцов.
 
Как пишет Bild, дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты Международным союзом биатлонистов из-за отсутствия доказательств.
 
Напомним, под подозрением в употреблении допинга находился 31 российский биатлонист, их имена не назывались. От соревнований из них были отстранены двое: уже завершившие спортивную карьеру призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина. В связи с допинговым скандалом Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, а также чемпионата мира среди молодежи и юниоров под Псковом.
 
На этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в адрес IBU было направлено письмо, в котором содержался ряд требований спортсменов к этой организации. Под письмом подписались около 170 биатлонистов из разных стран. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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