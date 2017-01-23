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Псковичи приняли участие в соревнованиях по дрифту в Великом Новгороде. ФОТО

23.01.2017 15:11 ПЛН, Псков

Второй этап соревнований по зимнему дрифту - Ice Drift Session - прошел 21 и 22 января на трассе картодрома «Юрьево» в Великом Новгороде. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, от Пскова в состязании участвовали трое спортсменов. 
 
 
Николай Егоров занял в квалификации 11 место. Для Владислава Егорова и Николая Маслова состязания закончились техническим поражением.
 
 
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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