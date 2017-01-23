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В Великих Луках прошел чемпионат города по гиревому спорту

23.01.2017 15:16 ПЛН, Псков

21 января на базе Учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта прошел чемпионат города по гиревому спорту, посвященный освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, в турнире принимали участие юноши и мужчины. Спортсмены соревновались в толчке гири по длинному циклу. 
 
Приветствуя участников и гостей соревнований, руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Дмитрий Ласкин обратился к молодым спортсменам с приветственным словом, особо подчеркнув, что «Церковь поддерживает стремление своих чад вести здоровый образ жизни» и поделился планами о создании в рамках Миссионерского отдела спортивно-патриотического отделения. 
Победителям соревнований были вручены памятные призы и награды от Великолукской епархии.
 
 
По окончании турнира спортсмены и их родители посетили храм святителя Николая при Епархиальном управлении города Великие Луки и в Епархиальной трапезной за чаем со сладостями пообщались со священником.
 
Подобные мероприятия при участии отделов Великолукской епархии на баз УСК ВЛГАФК проходят уже не в первый раз. Так, 12 ноября 2016 года на базе Учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялся чемпионат города Великие Луки по гиревому спорту, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Васильевича Попова.
 
Тогда организаторами соревнований выступили чемпион мира и Европы по гиревому спорту, мастер спорта международного класса Алексей Канарейкин и сотрудник Молодежного отдела Великолукской епархии по военно-спортивной и патриотической работе Олег Иванов. Соревнования прошли при поддержке ректора Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Вячеслава Шляхтова. Главным судьей чемпионата стал мастер спорта международного класса Алексей Канарейкин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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