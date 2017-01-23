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ДЮСШ-7 из Петрозаводска стала победителем зонального этапа первенства России по мини-футболу, который проходил в Пскове

23.01.2017 15:26 ПЛН, Псков

Зональный этап первенства России по мини-футболу среди юношеских команд северо-западного региона 2001-2002 годов рождения, который проходил в Пскове 18-22 января, завершился победой ДЮСШ-7 из Петрозаводска. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в финале турнира сошлись «ДЮСШ по футболу - 1» Сыктывкар и ДЮСШ-7 Петрозаводск. В непростом матче со счетом 6:3 команда из столицы Республики Карелия завоевала «золото» турнира.
 
 
В соревнованиях, которые проходили в УСК «Олимп», принимали участие 9 команд. Третье место заняла «ДЮСШ по футболу - 2» Сыктывкар, которая в матче за «бронзу» взяла верх над воспитанниками ФК «Псков-747» 3:1. Гол в составе хозяев забил Даниил Устинов.
В матче за пятое место ДЮСШ-2 «Экспресс» Великие Луки в серии пенальти взял верх над сборной Мурманской области (основное время – 0:0). В матче за седьмое место сборная Архангельской области в серии пенальти переиграла кингисеппский «Фосфорит» (основное время – 1:1).
 
 
По итогам турнира лучшим защитником был признан Станислав Милька (Псков-747), лучшим нападающим – Даниил Ковтун (ДЮСШ по футболу - 1), лучшим вратарем – Матвей Быковский (ДЮСШ по футболу - 2), лучшим игроком – Илья Семикин (ДЮСШ-7), лучшим бомбардиром также стал петрозаводчанин Даниил Богданов.
 
 
Согласно регламента соревнований, финалисты турнира в Пскове - ДЮСШ-7 Петрозаводск и «ДЮСШ по футболу - 1» Сыктывкар, завоевали путевки на финальный турнир Первенства России по мини-футболу.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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