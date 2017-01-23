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Псковичка завоевала «серебро» на «Кубке Наций» по боксу

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«Марафон Здоровья - 2017» состоится в Великих Луках 24 марта

23.01.2017 16:30 ПЛН, Псков

Псковский Красный Крест приступил к приему заявок на участие в спортивном празднике-конкурсе «Марафон Здоровья - 2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, заявки принимаются от образовательных учреждений до 31 января 2017 года.
 
 
«Марафон Здоровья» - это традиционное ежегодное мероприятие Псковского Красного Креста. Оно объединяет учащихся Псковской области в борьбе с туберкулезом. Традиционно он проходит 24 марта во Всемирный день борьбы с туберкулезом. Ежегодно в нем принимают участие около 90 юношей и девушек из различных уголков Псковской области.
 
 
Как и всегда спортивный праздник «Марафон Здоровья – 2017» пройдет 24 марта на базе Великолукской академии физкультуры и спорта. В этом году участники смогут посоревноваться в силе, ловкости, знаниях и сообразительности. Организаторы спортивного праздника подготовили пять различных спортивных эстафет, кроссворды, пазлы и другие задания для команд.
 
Посмотреть положение и оформить предварительную заявку можно на сайте Псковского Красного Креста www.redcross60.ru в разделе «Мероприятия».

Источник: Псковская Лента Новостей



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