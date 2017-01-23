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Спортивная эстафета среди детей сотрудников ИК-3 прошла в Идрице

23.01.2017 16:33 ПЛН, Псков

В минувшее воскресенье на ледовой площадке ИК-3 состоялась детская спортивная эстафета, посвященная завершению Святочной недели. Организаторами мероприятия выступили сотрудники исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области. Вот уже второй год подряд они дарят праздник не только детям своих сотрудников, но и местным жителям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие началось с приветственного слова заместителя начальника ИК-3, курирующего кадры и воспитательную работу, Сергея Мелихова. Обращаясь к участникам эстафеты, он пожелал всем удачи и честной борьбы за победу.

В эстафете приняло участие около двух десятков детей, которые разделились на две равные команды. Во время ледовых баталий участникам предстояло преодолевать всяческие препятствия на своем пути и за максимально короткое время финишировать в полном составе команды.

В результате проведенных состязаний победила дружба. Все юные участники получили сладкие подарки и заряд положительных эмоций. Праздничный день завершился чаепитием со сладкими булочками.

Источник: Псковская Лента Новостей



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