Региональный этап Всероссийской олимпиады по физкультуре прошел в Великих Луках

Региональный этап Всероссийской олимпиады по предмету «физическая культура» прошел 20 - 21 января в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры, сообщили в Государственном управлении образования Псковской области. В соревнованиях приняли участие 39 учащихся (21 юноша и 18 девушек) из Великих Лук, Пскова и районов области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В течение двух дней участники соревнования выполняли упражнения базовой программы по гимнастике и легкой атлетике, а также отвечали на тестовые вопросы на тему «физическая культура».

Итоги соревнований подводились отдельно среди юношей и девушек по сумме баллов, полученных в результате всех испытаний. Так, Александр Горбунов и Василиса Лукина из Великих Лук заняли первые места сразу в двух состязаниях - гимнастика и теоретическая часть. В свою очередь, призерами соревнований по легкой атлетике стали Станислав Емельянов (Великие Луки) и Елена Луперова (Куньинский район).

Победители региональной олимпиады получили грамоты, медали и памятные призы.

Добавим, что 1999-2000 учебном году Министерство образования РФ впервые включило физическую культуру в перечень учебных предметов, по которым проводится Всероссийская олимпиада школьников. Победители заключительного этапа соревнований получают преимущественное право на зачисление в центральные высшие учебные заведения в области физической культуры.

Источник: Псковская Лента Новостей