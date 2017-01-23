Новости спорта вернутся в эфир Первого канала

Новости спорта вернутся в эфир Первого канала - решение о снятии их с эфира было временным. Связано оно было с запуском нового проекта, передает «Р-Спорт».

Отмечается, что в начале нынешней недели новости спорта не выходили в эфир телеканала.

«Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности», - сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе телеканала.

Источник: Псковская Лента Новостей