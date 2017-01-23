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Новости спорта вернутся в эфир Первого канала

25.01.2017 11:47 ПЛН, Псков

Новости спорта вернутся в эфир Первого канала - решение о снятии их с эфира было временным. Связано оно было с запуском нового проекта, передает «Р-Спорт». 
 
Отмечается, что в начале нынешней недели новости спорта не выходили в эфир телеканала.
 
«Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности», - сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе телеканала.

Источник: Псковская Лента Новостей



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